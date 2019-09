Pep Guardiola difende Bernardo Silva, deferito alla Football Association inglese per razzismo. Il nazionale portoghese ha pubblicato su Instagram una foto del compagno di squadra Mendy da piccolo accanto al personaggio che veniva usato come logo dei cioccolattini spagnoli 'Conguitos' con un emoticon sorridente e la scritta "Indovina chi è?".



L'allenatore spagnolo del Manchester City ha dichiarato: "Se la gente pensa che Bernardo Silva sia quel tipo di persona, si sbaglia di grosso. Lo si sta giudicando sulla base di una battuta. Io lo giudico sulla base di tre anni con lui e della sua amicizia con Mendy, che è come un fratello per lui. Chi lo giudica in questo modo non lo conosce. Bernardo è una persona eccezionale, la sua intenzione era solo quella di fare una battuta. Se poi qualcuno si è offeso, posso capirlo e magari Bernardo farà tesoro di questa lezione e non succederà più".



Intanto Bernardo Silva avrebbe scritto alla federcalcio inglese per chiarire l'intento di quel post e lo stesso Mendy si sarebbe schierato dalla sua parte, sostenendo di non essersi offeso.