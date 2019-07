Guardiola ha parlato del mercato del Manchester City: ''Il dopo Kompany? Stiamo valutando diversi nomi. Abbiamo tre centrali e due calciatori del settore giovanile che possono aiutarci. Vedremo se ci saranno opportunità sul mercato e se il club vorrà investire. Altrimenti non prenderemo nessuno. Maguire? Non parlo di giocatori di altri club. Il nuovo capitano? Devono scegliere i calciatori. Sarà il loro portavoce con me e con il club. È un potere che diamo ai giocatori, dunque accetteremo la loro scelta''.