Pep Guardiola, manager del Manchester City, commenta così il sorteggio dei gironi di Champions League, coi Citizens che sono capitati con l'Atalanta: "Il sorteggio è andato come doveva andare. Non ho visto una sola partita dello Shakhtar Donetsk, della Dinamo Zagabria o dell'Atalanta, ma conosco Gasperini, hanno avuto una stagione incredibile. Ci sono un sacco di squadre incredibili in Europa forti come noi. Un errore, una gara negativa e sei fuori. La cosa importante è essere lì. Faremo del nostro meglio. Ovviamente vogliamo vincere: sogniamo e lavoriamo per quello".