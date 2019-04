L'allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, ha parlato a Sky Sport al termine della partita persa 1-0 contro il Tottenham e valida per i quarti di finale di Champions League.



ALLA PARI - "È stata una partita alla pari, ma un episodio ha premiato loro. Nessuno si aspettava che sarebbe stato facile, ma ora dovremo fare una bella partita al ritorno perché ci giochiamo tutto".



GLI EPISODI ARBITRALI - "Il Var ha detto che non era fuorigioco e lui ha fatto una bella azione. Il rigore? È andata così, inutile recriminare".



CONTROLLO - "Loro non hanno creato granché, abbiamo fatto una bella prestazione, eravamo in controllo soprattutto nel secondo tempo, ma siamo in Champions e non tutto può andare sempre bene".