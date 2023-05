In conferenza stampa, l'allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, ha parlato del suo futuro in Inghilterra: 'Resterò qui al 100% per la prossima stagione. Non sto assolutamente pensando di lasciare il club, Rimarrò anche se dovessimo subire penalizzazioni o qualsiasi cosa per l'indagine. Non vi preoccupate, sarò qui con voi".