Manchester City, Guardiola getta la spugna? "Il derby ci ha uccisi, nessuna chance di vincere la Premier League"

Il tecnico del Manchester City, parlando a BBC Match of the Day, ha commentato il successo per 2-0 in casa del Leicester: "Sono passati così tanti giorni senza vincere quando ci siamo abituati al meglio. È un sollievo. La prestazione non è stata la nostra cosa migliore oggi, il Leicester è stato bravo. Sono felice per il risultato dei giocatori, per il loro impegno messo oggi"."Abbiamo messo impegno e fisicità. Ora schiariamo le idee ottenendo risultati. Siamo lontani dal vincere la Premier League. Accettiamo che non ci sia più alcuna possibilità, ma abbiamo altre cose per cui lottare. La FA Cup, l'arrivo fra le prime quattro. Oggi sono stati migliori di noi nel secondo tempo. Non possiamo sostenere l'aggressività e la pressione come di consueto. Semplicemente non possiamo farlo adesso".

"Questa è solo una partita. La partita contro il Manchester United ci ha fatto molto male in termini di fiducia. Quella partita ci ha uccisi. Quella partita è stata una lotta mentale, poi le partite difficili contro Aston Villa ed Everton. Dobbiamo andare a caccia di vittorie e questa è la vita. La maggior parte dei giocatori ha dimostrato ancora una volta di essere pronta a combattere"."Felice per tutti noi. Sono tante partite. Tanti ricordi per i giocatori con cui ho lavorato dalla prima coppa fino a ora. I giocatori mi hanno fatto un bel regalo oggi, festeggiando 500 partite in questo modo. Altre 500? Non succederà".