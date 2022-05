Dopo l'eliminazione in Champions League, il Manchester City pensa già a come rinforzarsi per inseguire nuovamente il sogno europeo. Da ciò che racconta AS, il tecnico dei Citizens, Pep Guardiola, ha messo gli occhi su Frenkie de Jong. Il centrocampista del Barcellona potrebbe essere ceduto quest'estate e già piaceva all'allenatore spagnolo dai tempi in cui giocava all'Ajax.