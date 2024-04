Manchester City, Guardiola: 'I miei giocatori sono delle leggende. Il gol di Foden? Non male...'

Pep, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il 3-3 contro il Real Madrid nella gara valida per l'andata dei quarti di finale di Champions League al Bernabeu: "Tutte e due le squadre volevano attaccare, è stata una bella partita e prendiamo il risultato. Volevamo vincere la partita per essere più vicini alla semifinale"."Non male. Quando si trova più centrale ha una qualità incredibile per fare gol. Anche Gvardiol ha fatto un gol eccezionale".

"Adesso pensiamo al Luton, siamo dietro ad Arsenal e Liverpool. Il campionato inglese è un macello, non esiste riposo e i giocatori mi stupiscono sempre di più ogni anno, sono incredibili, sono delle leggende. Da domenica poi prepareremo la gara contro il Real Madrid. Dovremo vincere la partita".