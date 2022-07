Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, ha rilasciato un'intervista alla BBC in cui ha affermato che dopo l'esperienza con i Citizens, non allenerà un'altra squadra della Premier League: "Sarò un ‘Mancunian’ per il resto della mia vita, non potrò mai allenare un’altra squadra in Inghilterra che non sia il Manchester City".