Manchester City, Guardiola: "Juventus? Ora iniziano i veri avversari"

AFP via Getty Images

Pepin conferenza stampa ha presentato i temi di, gara valida come terzo match del gruppo delQueste le parole del catalano, tecnico degli inglesi.Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione"Tutti si lamentato del tempo, ma è questo, ed è uguale per tutti. Poi, certo, il ritmo con cui riusciamo a giocare dipende anche dal caldo che fa. Ci abituiamo per i prossimi mondiali".

"Portate cappellino e asciugamani, perché farà molto caldo".- "Quella passata è stato molto difficile, emotivamente, e in termini di risultati, ora non vogliamo sprecare energie, prima delle partite; così lascio liberi i giocatori, dopo gli allenamenti"."Ci sono gironi più difficili di altri, ma ora iniziano i veri avversari, detto con rispetto tutti, perché la Juve è una grande squadra e ha un grande nome"."Noi siamo lontani dal nostro meglio, anche nella vittoria per 6-0 ci sono cose che dovevamo fare meglio. La scorsa stagione è terminata, ma ora vedo cose che mi piacciono, in termini di connessione dei giocatori, siamo insieme 24 ore al giorno: l’annata sarà lunga e dura".

"La Juve è sempre grande. Li incontrammo in un momento della stagione in cui non eravamo capaci di vincere una partita. Con Tudor sono una squadra aggressiva, uomo contro uomo, e con grande talento in mezzo al campo".