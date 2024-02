Manchester City, Guardiola: ‘Kovacic è pronto per tornare’

Il Manchester City è con un piede agli ottavi di finale. La squadra Pep Guardiola ha vinto 3-1 in casa del Copenaghen e tra una settimana in Inghilterra potrà gestire il doppio vantaggio. Nel post partita l’allenatore dei Citizens ha fatto il punto sulle condizioni di alcuni giocatori: “Gvardiol sarà fuori per 2/3 settimane a causa di un infortunio ai legamenti della caviglia, "Bernardo ha preso una botta alla caviglia e Grealish sembra una lesione muscolare. Kovacic? È pronto per tornare” .