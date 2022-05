Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato a Sky dopo la vittoria del quarto campionato negli ultimi cinque anni:



"L'ultima partita è sempre speciale, ci sono state tante emozioni. L'Aston Villa ha dato tutto, il loro primo gol ha cambiato le cose. Siamo delle leggende. Se hanno vinto la Premier League per quattro volte in cinque stagioni vuol dire che questi ragazzi sono veramente speciali. In futuro verremo ricordati per questo. Vincere in casa davanti alla nostra gente è la cosa migliore. Nel momento in cui abbiamo pareggiato abbiamo avuto la sensazione di poter segnare il terzo gol".



LIVERPOOL - "L'entità di questo traguardo è legata alla grandezza del nostro rivale: non ho mai visto una squadra come il Liverpool in vita mia. Congratulazioni al Liverpool, ci hanno reso sempre migliori di settimana in settimana. Ora non ho l'energia o la voglia di pensare alla prossima stagione. Siamo di nuovo campioni".