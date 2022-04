Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato alla vigilia del ritorno dei quarti di finale di Champions League contro l’Atletico Madrid: "Arriviamo con un buon risultato con l'intenzione di vincere. Sarà diverso, l'Atletico Madrid gioca in casa: per la passione che hanno tutti i tifosi ci saranno momenti in cui saranno molto aggressivi e creeranno problemi. Mi aspetto grande intensità e se prenderemo un gol faremo di tutto per segnare a nostra volta. Emerson? È un pazzo. A volte penso che non provi niente. Prende un gol e rimane calmo, fa la parata della vita e non cambia niente. È sempre stabile e sereno. Una dote ottima per un portiere. Noi stanchi? Siamo vicini alla fine della stagione. Dobbiamo essere grati di essere qui. Vorrei avere più tempo per prepararmi, ma si può perdere per una brutta prestazione o perchè l'avversario sta meglio ma non perchè siamo stanchi”.