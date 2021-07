In un intervista rilasciata all'emittente catalana TV3, Pep Guardiola ha commentato la situazione attuale del mercato, specificando che anche per il Manchester City sarà difficile fare grandi acquisti. "Tutti i club sono in difficoltà dal punto di vista finanziario, non siamo un'eccezione. Abbiamo Gabriel [Jesus], Ferran [Torres] che è stato incredibile in questa posizione, abbiamo giovani giocatori nell'Accademy, giochiamo molte volte con un falso 9. Non so cosa succederà. Forse compreremo ma forse, forse non compreremo nessun attaccante per la prossima stagione. Ad oggi ci sono più possibilità che non compreremo nessun attaccante per la prossima stagione", sono le parole dell'allenatore dei citizens, il quale fa probabilmente riferimento ai rumors che vorrebbero il trasferimento di Harry Kane e di Jack Grealish come sostituti di Aguero.