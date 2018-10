Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria all'ultimo respiro ottenuta contro l'Hoffenheim: "Dopo aver perso la prima partita era importante non perdere oggi. Vincere in Germania è sempre complicato, sono tre punti molto buoni perché abbiamo combattuto contro tante cose, non abbiamo mai avuto dubbi su di noi. Siamo stati più intensi nella ripresa, con meno paura. Loro sono organizzati molto bene difensivamente e hanno un attaccante forte fisicamente. Non è stato facile, ma abbiamo trovato il momento giusto per vincere la partita".