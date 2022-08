Il Manchester City batte il West Ham con la doppietta di Haaland. Pep Guardiola gioisce: "Prestazione eccellente, quella che non abbiamo fatto contro il Liverpool. Non è facile giocare contro il West Ham, i due gol di Haaland sono importanti per lui e per noi. Fa gol da quando è nato, non vedo perché non avrebbe dovuto farli con noi. Abbiamo disputato un’ottima partita, abbiamo creato tanto contro una squadra che si difende molto bassa", le parole del tecnico del Manchester City ai microfoni di Sky Sport.