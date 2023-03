Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Crystal Palace: "La mia esperienza mi dice che ogni volta che veniamo qui è molto dura. Giochiamo sempre bene sapendo quanto sono bravi loro, ma fatichiamo a fare gol. Mi è piaciuto tutto, ci è mancato un po' il contropiede. Non è facile, loro difendono con sei giocatori in area ed Haaland aveva due uomini che lo marcavano. Era una questione di pazienza. Gundogan è un giocatore eccezionale: ha ottenuto il rigore e Haaland ha fatto il resto. Titolo? Ovviamente l'Arsenal sta facendo una corsa incredibile, eppure ci siamo. Oggi era una tipica partita invernale: difficile, in cui abbiamo sempre attaccato e poi l'abbiamo vinta. Ora dobbiamo fare bene anche nelle altre competizioni, sia martedì che sabato. Speriamo che martedì l'Etihad possa vivere una delle migliori notti che abbiamo vissuto che ciò si ripeta anche in seguito".