Il Manchester City di Pep Guardiola è pronto a fare follie per Lionel Messi. Secondo il quotidiano spagnolo El Mundo, i Citizens sono già in contatto con il padre dell’argentino e sono disposti a versare 250 milioni di euro nelle casse del Barcellona per pagare la clausola di rescissione. A Messi verranno offerti 250 milioni netti per 5 anni e altri 50 al papà per convincerlo.