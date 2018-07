Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di International Champions Cup tra i Citizens e il Liverpool. Il tecnico catalano ha commentato le voci che indicano in Miralem Pjanic, centrocampista della Juventus, un obiettivo degli inglesi: "Pjanic? È un giocatore della Juventus e come tale a noi non interessa. E nel suo ruolo abbiamo abbastanza calciatori in rosa".