AS riporta alcune dichiarazioni di Pep Guardiola sul caso Negreira che sta agitando il Barcellona: "È come quello che è successo a noi qui (in Inghilterra) quando tutti ci accusavano: lasciamo che il processo faccia il suo corso. Non ho visto né letto molto, ma da quello che ho capito pare che il Barcellona abbia pagato gli arbitri per trarne dei benefici. Non l'ho visto: per questo preferisco aspettare a dare un'opinione. Il Barcellona ora potrà difendersi e lo farà. Quello di cui sono sicuro è che il Barça ha vinto e, quando ci è riuscito, è avvenuto perché ha fatto meglio dei rivali. Di questo sono sicuro, perché sono stato lì: quando abbiamo vinto siamo stati i migliori, quando non lo siamo stati abbiamo perso".