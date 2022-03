Al Manchester City dal 2013, per Fernandinho questa potrebbe essere l'ultima stagione con il club inglese. A 36 anni il centrocampista brasiliano potrebbe chiudere la sua carriera fuori dall'Etihad Stadium. Il club potrebbe offrirgli un ruolo nello staff, ma il suo allenatore Pep Guardiola, ha spiegato in una conferenza post partita:



"Sono contento della sua prestazione. Immagino che sarebbe noioso per lui diventare allenatore al Manchester City. Gli auguro il meglio, ma non necessariamente allenando con noi. Ne discuteremo a fine stagione ".