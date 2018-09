Attualmente Kevin de Bruyne è attualmente infortunato e non sarà a disposizione del Manchester City ancora a lungo per il problema al ginocchio accusato ad inizio stagione. Nonostante i problemi fisici i Citizens non solo non hanno pensato a un sostituto sul mercato, ma hanno anche rifiutato tutte le avances arrivate per lui nel corso dell'estate.



CLAUSOLA MONSTRA - In conferenza stampa Pep Guardiola ha confermato che de Bruyne non solo non è in vendita, ma ha anche una clausola rescissoria monstre nel contratto: "È fortissimo, un giocatore molto dinamico. Bielsa mi disse che è il suo giocatore favorito perchè ha tutto. È un ragazzo incredibile e mi spiace non è in vendita. La clausola rescissoria? 250 milioni di euro".