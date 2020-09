Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, in conferenza stampa alla vigilia del match con il Wolverhampton, parla del suo futuro (Guardiola è in scadenza a fine anno): "Vorrei rimanere qui, al Manchester City, ma devo meritarmelo. Questo è un club dove amo stare, ma, come ho detto, devo meritarlo. Questa società negli ultimi dieci anni ha raggiunto standard molto elevati, e vuole mantenerli. Quindi so cosa si vuole qui e se non vinco probabilmente non meriterò un nuovo contratto".