Non solo le big spagnole su Arnau Martinez. Il difensore del Girona e dell’Under 21 spagnola fa gola a diverse società. In primis Barcellona e Real Madrid avrebbero già posato gli occhi sul 20enne terzino destro. Secondo quanto riporta 90min, il giocatore avrebbe estimatori anche in Inghilterra: su di lui ci sarebbero le attenzioni anche del Manchester City.