Ilkay Gundogan è in scadenza di contratto con il Manchester City a giugno 2023. Per lui aprono diversi scenari, tra i quali il Barcellona e il Bayern Monaco. In un'intervista a Bild, però, il giocatore ha dichiarato: "Posso immaginare di tornare al Norimberga", squadra che lo ha lanciato prima di passare al Borussia Dortmund. Nonostante l'ammirazione per il club che lo ha consacrato, il centrocampista tedesco ha allontanato la speranza di approdare subito a Norimberga sottolineando: "Già il prossimo anno la vedo difficile, ma per il futuro non lo escludo". Prende forma dunque la possibilità di un ritorno romantico.