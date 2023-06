Stavolta Erling Haaland non ha segnato, ma quella vinta contro l'Inter è stata la partita più importante della sua carriera. L'attaccante del Manchester City, fresco di vittoria della Champions League, ha parlato così nel post partita: "E' tutto incredibile - racconta emozionato ai microfoni di Sky - Per me significa tutto, non ho altro da aggiungere... Abbiamo fatto il treble, è incredibile! Ho tantissime emozioni per la testa, è bellissimo alzare la coppa".