È il pericolo numero uno per, lo spauracchio che non fa dormire Simonenelle lunghe notti di avvicinamento alla finale didi sabato 10 giugno. È Erlinge i nerazzurri se lo troveranno di fronte a Istanbul nel match che chiuderà la stagione calcistica 2022/2023. Il norvegese ha parlato a BBC della sua esperienza in Inghilterra, dei premi che ha vinto, dei gol che ha segnato e delle due finali che attendono il suo. Domani la squadra di Guardiola affronterà i cugini del Manchester United per la, una settimana dopo toccherà ae compagni. Ecco le parole del bomber.- "Sarebbe qualcosa di irreale portare a casa il, anche seNon dobbiamo nasconderlo e farò di tutto per cercare di realizzarlo. È questo il mio sogno più grande e spero che diventi realtà. Ovviamente, però, non sarà facile:Saranno entrambe motivate e pronte a tuttoma se giocheremo al meglio abbiamo buone possibilità per portarle a casa entrambe".– Al suo primo anno al City, Haaland ha segnatoin Premier, riuscendo a sollevare il trofeo e ad essere eletto come“Per tutta la stagione abbiamo inseguito, quindi quando abbiamo vinto il titolo è stato un grosso sollievo.I premi? Fanno piacere, significa che qualcosa di buono l’ho fatto”.– “Negli ultimi anniOrmai la mia esistenza è così ma non posso lamentarmi anzi cerco di godermi ogni singolo momento di questa avventura.Dovunque io vada la gente mi vede, la mia vita è così. Cosa posso farci? Ho capito che devo rilassarmi a casa con le belle persone che sono intorno a me, questo è molto importante per me. Mi godo così la mia vita”.– “Cosa posso fare meglio? Sì sono migliorato molto in questa stagione maDevo lavorare sul mio piede destro, sul modo in cui colpisco la palla di testa, su come aiuto la squadra nella costruzione. In tutto, insomma.ma ho fatto bene a venire al Manchester City un anno fa”.