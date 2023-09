52 gol in 53 partite tra tutte le competizioni, in una stagione chiusa con la vittoria del Treble. Questa è stata la favolosa annata di Erling Haaland al Manchester City che rende il norvegese uno dei principali candidati per la conquista del prossimo Pallone d'Oro. Intervistato da France Football, l'attaccante ha parlato di questo premio: "Credo davvero in me stesso. So che posso ancora progredire molto, sono ancora giovane. Ma sì, penso di avere una possibilità quest’anno".