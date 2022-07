Il Manchester City si presenta e svela ai suoi tifosi i nuovi acquisti:. All’esterno dell’, i tifosi dei Citizens si sono ritrovati per dare il benvenuto al norvegese, vero mattatore della giornata. Tra cori e grande entusiasmo generale, sul palco l’exsi è aperto con i suoi sostenitori. “Sono certo che ci divertiremo insieme, e io quando mi diverto faccio gol. E la squadra vince, è tutto così semplice!”.– L’attaccante è un tifoso del City fin dall’adolescenza, quando suo padre giocava per l’attuale club di. “Il mio primo idolo ovviamente è stato lui, ma. Spero che la pre stagione passi in fretta per poter giocare subito le partite che contano. La prima volta col City sarà speciale.", dice entusiasta e impaziente.– Tutti i riflettori se li è presi Haaland, ma il club di Manchester ha presentato anchedal, altra nuova punta dei Citizens. Queste le sue prime parole. "? Ovviamente ho parlato con lui e voglio proseguire la storia degli argentini in questa squadra. Sapevo da tempo che sarei venuto qui e non vedevo l’ora. Voglio adattarmi, crescere come giocatore e come persona e aiutare la squadra come posso a continuare a fare quello a cui è abituata: vincere.". Boato dei tifosi, ora la stagione può cominciare.