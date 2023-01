Erling Haaland, attaccante norvegese del Manchester City, ha spiegato i suoi obiettivi in una lunga intervista al GQ Magazine: "Cercherò di fare tutto ciò che è in mio potere per vincere trofei qui. Voglio la Champions League. Il Pallone d'Oro? Penso che a tutti importi, ma non credo sia una buona cosa pensarci. Se tu e la tua squadra state giocando davvero bene, vi esibirete bene, inizierete a vincere trofei e probabilmente sarete nella lista. Ma sì, non puoi pensare a questo genere di cose. In futuro spero di essere ancora migliore di come sono adesso".