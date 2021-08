Non solo mercato in entrata. Contemporaneamente alla trattative per Grealish e Kane infatti il Manchester City ha portato avanti quelle per il rinnovo di due giocatori molto importanti all'interno della rosa: John Stones e Raheem Sterling. Per il difensore, in scadenza la prossima estate, non ci dovrebbero essere problemi, in quanto dovrebbe accettare l'offerta di 175.000 sterline a settimana, mentre per l'attaccante le trattative sono giunte ad una fase di stallo, poiché il giocatore vorrebbe capire il suo ruolo nel City della prossima stagione dopo una seconda parte di quella scorsa trascorsa più in panchina che in campo. Lo riporta il Daily Mirror.