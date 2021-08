Secondo Mundo Deportivo, anche il Manchester City sarebbe sulle tracce di Ilaix Moriba. Il giovane centrocampista ha intenzione di lasciare il Barcellona e sembrerebbe molto vicino al Lipsia, il quale però deve prima cedere Sabitzer. Nel caso in cui il centrocampista austriaco non dovesse essere venduto i citizens avvierebbero i colloqui con l'entourage del giocatore per acquistarlo a zero la prossima estate.