. O meglio, sarà la squadra di Inzaghi a sfidare quella di Guardiola, perché. Ma al di là dei risultati delle semifinali, si sapeva già che il Manchester City, quasi campione nella Premier, sarebbe stato favorito contro l’Inter, anche se. In attesa di sapere che cosa succederà il 10 giugno, esistono due certezze:con una autentica lezione di gioco segnando due gol per tempo; la seconda, come diretta conseguenza, è- Il City ha fretta di segnare e lo fa capire con una pressione che non fa respirare i campioni in carica. Haaland è il primo a suonare la carica con un colpo di testa ravvicinato che Courtois respinge d’istinto con l’anca., al quale partecipano anche De Bruyne e Grealish, che soltanto per una questione di centimetri non frutta il meritato gol del vantaggio. Courtois, subito il migliore del Real Madrid, compie un secondo miracolo, ancora su colpo di testa di Haaland, ma- Colpito, ma non ancora affondato, il Madrid riesce a superare la metà campo soltanto dopo la mezz’ora, quando Ederson è bravo ad anticipare Benzema., perché il City riprende ad attaccare come se fosse ancora sullo 0-0, raccogliendo il premio della propria superiorità con il, bravo a deviare di testa dal limite dell’area un pallone rimpallato da Militao. E così il primo tempo sembra già una sentenza definitiva, più per quanto si è visto in campo che per il punteggio.- La spiegazione di una partita a senso unico è semplice.. In particolare i centrocampisti del City, Bernardo Silva, De Bruyne, Gundogan e Grealish sono sempre in superiorità numerica rispetto ai loro dirimpettai Valverde, Kroos e Modric che non possono contare nemmeno sull’appoggio dei due esterni della difesa Carvajal e Camavinga risucchiati dalla pressione degli avversari. E così, mentre Haaland è costantemente cercato dai compagni, l’altro grande numero 9, Benzema, rimane isolato e disoccupato, senza il minimo aiuto dei suoi compagni di tridente Rodrygo e Vinicius.- Sotto di due gol, il Real Madrid dovrebbe reagire nella ripresa. Dovrebbe, ma in realtà fa sempre fatica ad avvicinarsi alla porta avversaria e allora dopo un quarto d’ora Ancelotti trova il coraggio di togliere lo spento Modric, avanzando Camavinga con l’inserimento in difesa di Rudiger. E poco dopo, a conferma delle difficoltà del centrocampo, ecco Asensio al posto di Kroos, per cercare maggiore profondità.- Come nel primo tempo, però, il gol è soltanto rimandato, perché Akanji devia una punizione battuta da De Bruyne,. Inutilmente Ancelotti chiede l’intervento del Var per un presunto fuorigioco del difensore svizzero, negato però dall’arbitro via auricolare. E così sul 3-0 Guardiola effettua il primo cambio di questa doppia semifinale inserendo Mahrez al posto di Gundogan, cui segue la staffetta Foden-De Bruyne. Dettagli comunque, perché, argentino campione del mondo come Lautaro. Un simbolico guanto di sfida lanciato al suo compagno e ai prossimi rivali dell’Inter.