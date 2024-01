Manchester City, in standby il rinnovo di De Bruyne: sirene dall'Arabia Saudita

Il rinnovo di De Bruyne rimane in standby. Il contratto del centrocampista belga con il Manchester City è in scadenza a giugno 2025 e al momento non arrivano segnali che fanno pensare ad un prolungamento imminente. Secondo Football Insider, su di lui è forte l'interessamento di alcuni club della Saudi Pro League (nei giorni scorsi si era parlato dell'Al-Qadsiah, squadra della seconda divisione saudita): possibile assalto a gennaio, in caso contrario ci saranno nuovi tentativi a giugno.