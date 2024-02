Manchester City, infortunio per Grealish: Guardiola costretto al cambio

Infortunio per il numero 10 del Manchester City, Jack Grealish, durante il primo tempo della sfida valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League tra i Citizens e il Copenaghen: l'inglese è stato costretto ad uscire al 21' per un problema muscolare, al suo posto dentro Jeremy Doku.