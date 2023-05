Davide contro Golia. Manchester City-Inter si presenta come una delle finali meno equilibrate nella storia della Champions League. Almeno sulla carta, poi in campo potrà succedere di tutto sabato 10 giugno a Istanbul. I bookmakers hanno pochi dubbi, infatti i nerazzurri campioni d'Europa vengono quotati a 4, mentre la prima coppa dalla grande orecchie nella storia del club inglese è data a 1,25. Per quanto riguarda invece il risultato dopo i 90 minuti di gioco regolamentari, un successo dei campioni d'Inghilterra viene quotato a 1,43, un pareggio con conseguenti supplementari a 4,75 e una vittoria dell'Inter a 7.



CHE DIVARIO SUL MERCATO - I soldi non sono tutto, ma aiutano a farsi un'idea. Il Manchester City ha un monte ingaggi da oltre 214 milioni di euro lordi all'anno contro i quasi 129 milioni dell'Inter. Calcolando le formazioni titolari schierate nelle semifinali di ritorno il Manchester City ha speso 637,9 milioni di euro per acquistare gli 11 calciatori mandati in campo da Guardiola, più di cinque volte tanto rispetto ai 122,4 milioni sborsati dall'Inter per gli 11 scelti da Inzaghi. Il quale guadagna 5,5 milioni di euro netti a stagione contro i 22,5 milioni all'anno di Guardiola.



NELLA GALLERY I PREZZO DEGLI 11 DI MANCHESTER CITY E INTER