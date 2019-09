Pep Guardiola, manager del Manchester City, difende i suoi ragazzi dopo il ko in casa contro il Norwich: "Questi giocatori mi hanno portato tutto il prestigio che ora ho in Inghilterra, dove la mia prima stagione era stata definita come la 'frode Guardiola'. Ero 'Fraudiola'. Quando dicevano che non era possibile giocare in questo modo in Inghilterra. E ora in tutto il mondo le persone dicono quanto io sia un bravo manager. È per merito loro, non mio. Norwich? Non siamo stati precisi o abbiamo commesso errori individuali. Sono io il responsabile. A volte succede e i giocatori lo sanno senza che sia necessario dirglielo o mostrare alcuni video. In questo momento sanno che devono migliorare o non sarà possibile competere per la Premier!".