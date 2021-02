Un contratto quadriennale per 495 milioni di euro complessivi: è questa l'offerta "definitiva" del Manchester City per Messi, che se accettasse questa proposta giocherebbe le ultime due stagioni in MLS con il New York City. In un primo momento il club inglese aveva offerto all'attaccante del Barcellona un quinquennale, come riporta Todofichajes.com.