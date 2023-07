Il Crystal Palace va a caccia di un difensore in quest'ultimo mese abbondante di calciomercato. Come riportato dal Sunday Star, il club inglese avrebbe messo nel mirino Aymeric Laporte. Il 29enne spagnolo è finito sulla lista dei partenti al Manchester City, che è pronto ad andare all'assalto di Josko Gvardiol. L'affare potrebbe chiudersi anche a cifre abbastanza contenute: il franco-ispanico è infatti valutato 25 milioni di euro, ma essendo di fatto sul mercato potrebbe partire anche a cifre più accessibili per le casse del Palace.