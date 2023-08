Jérémy Doku è pronto a lasciare il Rennes per passare al Manchester City per 65 milioni di euro. Un colpo di mercato che fa contento anche l’Anderlecht. Secondo Het Laatste Nieuws, quando il belga si è trasferito al Rennes nel 2020, l’Anderlecht aveva negoziato una percentuale di rivendita molto alta e ora passerà all'incasso per una cifra intorno agli 8 milioni di euro.