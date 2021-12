Pep Guardiola parla del mercato di gennaio nella conferenza stampa odierna ufficializzando la cessione di Ferran Torres al Barcellona, dicendo: "Non è ancora ufficiale, so che i club stanno trattando. Voglio la felicità dei miei calciatori e non vogliamo trattene calciatori che non vogliono rimanere". Il tecnico spagnolo chiude dicendo che il Manchester City non acquisterà nessuno per sostituire il 21enne esterno spagnolo.