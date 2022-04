Nelle ultime ore ci sono state molte voci che associavano Guardiola alla panchina della nazionale brasiliana come successore di Tite. L'allenatore del Manchester City ha commentato questo interessamento alla vigilia della sfida con il Liverpool: "Ho un contratto qui e sto bene. Rimarrei al City per altri 10 anni ma ora non è il momento, non so da dove vengono queste voci".