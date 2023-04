La Premier League riparte con un big match dopo la sosta per le nazionali. In Inghilterra alle 13.30 si gioca Manchester City-Liverpool. Guardiola si è portato fino all'ultimo il dubbio Haaland, che ha preferito non rischiare dopo l'infortunio agli adduttori che gli ha fatto saltare gli impegni con la Norvegia. Ecco le scelte definitive dei due allenatori.



Le formazioni ufficiali:

Manchester City (4-3-3): Ederson; Stones, Akanji, Dias, Aké; Gundogan, Rodri, De Bruyne; Mahrez, Alvarez, Grealish. A disp.: Ortega Moreno, Walker, Phillips, Laporte, Bernardo, Gomez, Perrone, Palmer, Lewis. All.: Guardiola

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Elliott; Jota, Salah, Gakpo. A disp.: Kelleher, Gomez, Milner, Firmino, Oxlade-Chamberlain, Tsimikas, Nunez, Arthur, Matip. All.: Klopp