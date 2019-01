Per riaprire il campionato o per andare definitivamente in fuga, la parola d'ordine per Guardiola e Klopp è la stessa: vincere. Manchester City-Liverpool è il big match che chiude la 21esima giornata di Premier League, una sfida cruciale per le sorti della massima serie inglese: i Reds guidano la classifica con 54 punti, i Citizens sono al terzo posto a 7 lunghezze di distanza (secondo il Tottenham a +1 sul City).



PRECEDENTI - Sfida che promette spettacolo, il terzo confronto stagionale tra le due formazioni: 2-1 per il Liverpool nella International Champions Cup di Luglio, 0-0 nell'andata di Premier ad Anfield. Storici gli scontri della scorsa stagione: 5-0 per Guardiola all'andata, 4-3 per Klopp al ritorno che si prese anche lo scalpo dell'avversario in Champions eliminando il City ai quarti di finale (3-0 e 2-1). Le due squadre però arrivano alla sfida dell'Etihad Stadium in due condizioni diverse: tre sconfitte nelle ultime cinque per i padroni di casa, mentre il Liverpool è ancora imbattuto e arriva da nove vittorie consecutive.



Fischio d'inizio alle 21