Cinquanta milioni l'anno per due anni e anche Riyad Mahrez saluta l'Europa e si prepara ad approdare in Arabia Saudita. Lo riporta il media saudita Arriyadiyah, che spiega come l'Al Alhy abbia messo sul piatto un'offerta monstre al calciatore, che andrà a guadagnare cento milioni in due anni. Accordo ad un passo anche con il Manchester City, che riceverà circa 35 milioni per liberare l'algerino.