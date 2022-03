L'Inghilterra si ferma per novanta minuti: ore 17.30, derby di Manchester. City contro United, Guardiola contro Rangnick e Ronaldo contr... No, alt. Il Manchester Evening News fa sapere che Cristiano non scenderà in campo per il big match. Scelta tecnica dell'allenatore dei Red Devils, che ha alimentato ancora di più le voci secondo le quali tra Rangnick e il portoghese non ci sarebbe un gran rapporto.



COME ARRIVANO - I Citizens cercano tre punti fondamentali per tenersi stretto il primo posto in classifica e respingere l'assalto del Liverpool - 1-0 dal West Ham - che con la vittoria di ieri è salito a -3 da Guardiola. Lo United è quarto a +2 proprio dal West Ham che ha perso la chance di sorpassare i Red Devils: arriva da uno 0-0 contro il Watford e nelle ultime cinque partite ne hanno pareggiate tre e vinte due. Una vittoria contro il City servirebbe per consolidare l'ultimo posto Champions e salire a -3 dal Chelsea (che ha una partita in meno).



Le formazioni ufficiali:



Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Laporte, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Grealish; Mahrez, Bernardo Silva, Foden. All.: Guardiola.

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Alex Telles; McTominay, Fred; Sancho, Bruno Fernades, Pogba; Elanga. All.: Rangnick.