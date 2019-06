Il Manchester City fa sul serio per Kalidou Koulibaly. Come scrive la Gazzetta dello Sport, infatti, il club allenato da Pep Guardiola è pronto a offrire 95 milioni di euro al Napoli per assicurarsi il forte centrale difensivo, seguito anche da Juventus e Manchester United.



Aurelio De Laurentiis ci pensa, visto che con quei soldi potrebbe investire in maniera importate sul mercato, rinnovando parte della rosa. Lo stesso Koulibaly è tentato dall'idea di poter lavorare con Guardiola. Il City ci prova, il Napoli ci pensa.