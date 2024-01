Manchester City, in arrivo Mijatovic

Fa sapere Gianluca Di Marzio che il Manchester City è sul punto di firmare l'attaccante Jovan Mijatovic dalla Stella Rossa, classe 2005. Il calciatore, che dovrebbe essere girato al New York City, sta fin qui disputando un grande campionato: 8 gol e 2 assist in 14 presenze. Il 18enne serbo ha un contratto in scadenza nel 2026.