Con la trattativa per Harry Kane che stenta a decollare vista la volontà del Tottenham di non privarsi della sua stella, il Manchester City si guarda attorno alla caccia di un’alternativa per l’attacco. Secondo quanto riferito dal Mundo Deportivo, il club inglese avrebbe messo così gli occhi su Antoine Griezmann del Barcellona, giocatore apprezzato da tempo dal tecnico Guardiola. Il City potrebbe mettere sul piatto una cifra importante per il giocatore francese, oppure diverse contropartite che piacciono ai blaugrana: i nomi sono quelli di Laporte, Bernardo Silva e Joao Cancelo.