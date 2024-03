Manchester City-Newcastle: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Torna lain Inghilterra, con i quarti di finale che mettono sul piatto un match interessante: ilospita ilI Citizens di, campioni in carica della competizione, arrivano dal largo successo contro il Luton, 6-2 che ha visto protagonista Erling Haaland con ben cinque gol: il club di Manchester sogna un altro Treble, la vittoria di Premier League (ora è secondo a -1 dalla coppia divetta Arsenal e Liverpool), quella in FA Cup e quella in Champions League, nei cui quarti di finale affronterà il Real Madrid.Il Newcastle di, invece, ha faticato negli ottavi di finale: i Magpies hanno superato il Blackburn ma solo ai calci di rigore. In Premier League invece occupano la decima posizione, distanzi dalle posizioni utili per un posto in Europa, in Champions League sono stati eliminati gironi dopo il quarto posto nel gruppo del Milan. City e Newcastle si sono già affrontate due volte in stagione: in EFL Cup vittoria per i Magpies (1-0 al St. James Park), in Premier trionfo per i Citizens (2-3 a Newcastle).- Manchester City-Newcastle sarà trasmessa in Italia in esclusiva da DAZN. Sarà dunque disponibile sull'app di DAZN, da scaricare e aprire da smart tv oppure, in caso di tv di vecchia generazione, da uno dei tanti dispositivi disponibili (Google Chromecast, Amazon TV Fire Stick, console di gioco PlayStation o Xbox, TIM VISION).- La telecronaca di Manchester City-Newcastle sarà affidata a Riccardo Mancini.- Guardiola pensa di dare spazio a Dias in difesa con Gvardiol avanzato a centrocampo. Grealish verso la titolarità così come Haaland, mentre Alvarez dovrebbe partire dalla panchina.Non ha molti dubbi Howe, al netto degli infortuni: Gordon ce la fa e va nel tridente titolare con Almiron e Isak.: Ederson; Walker, Dias, Ake; Rodri, Gvardiol; Foden, Silva, De Bruyne, Grealish; Haaland.. Guardiola: Dubravka; Livramento, Schar, Botman, Burn; Longstaff, Bruno Guimaraes, Willock; Almiron, Isak, Gordon.. Howe